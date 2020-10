Adobe udostępniło bezpłatną kolekcję ponad 70 000 zdjęć i innych multimediów

Przygotowując się do tegorocznej wirtualnej konferencji Adobe MAX, firma Adobe ujawniła swoje dwie nowe inicjatywy, których celem jest „inspirowanie i wzmacnianie różnych poglądów na temat demokratyzacji kreatywności” - Pod tym sloganem kryje się powołanie Funduszu Rozwoju Artystów i opublikowanie ogromnej, bezpłatnej kolekcji 70 000 zdjęć, ilustracji, wektorów itp. w ramach zasobów Adobe Stock.



Fundusz Rozwoju Artystów o wartości 500 000 USD (niemal 2 mln złotych) to ciekawa inicjatywa, lecz w zasadzie nieszczególnie różni się od innych form wsparcia dla branży kreatywnej, których inicjatorami w trakcie pandemii były różne firmy. W przypadku Adobe fundusz zostanie podzielony pomiędzy wybranych artystów, wspierając ich, gdy rozpoczną swoje nowe projekty w 2021 roku. Więcej informacji na temat funduszu i sposobie jego wydatkowania można znaleźć na blogu Adobe

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem