David Becker, autor wstrząsających fotografii dramatu w Las Vegas, opowiada o swoich doświadczeniach

Fotografie autorstwa Davida Beckera zostały wykonane z samego centrum wydarzeń, ukazując przerażający chaos towarzyszący największej masakrze w historii USA. Na łamach The Indepedent fotograf dzielił się swoimi doświadczeniami.

David Becker pracuje dla Getty Images, z ramienia agencji udał się na festiwal w celu jego udokumentowania. Jak sam mówi, "po zakończeniu fotografowania ostatniego występu udałem się do strefy dla mediów, gdzie zamierzałem przesłać zdjęcia dalej. Po około 5-10 minutach usłyszałem podejrzane dźwięki. Gdy wyszedłem z namiotu, pracownik ochrony poinformował mnie, że to tylko wybuchy petard, w związku z czym wróciłem do pracy. Hałasy znów się powtórzyły lecz ktoś skomentował, że to tylko zakłócenia sprzętu grającego. Gdy dźwięki powtórzyły się po raz kolejny tłum zaczął uciekać".