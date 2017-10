Detu F4 Plus – profesjonalna kamera 360 stopni nagrywająca obraz w formacie 8K

Jeżeli interesuje Was wykonywanie zdjęć i filmów w technologii VR (a więc o polu widzenia 360°) na naprawdę wysokim poziomie, powinniście zwrócić uwagę na jeden z dostępnych na rynku modeli rejestrujących obraz z jakością 8K. Jednym z najnowszych tego typu urządzeń jest Detu F4 Plus, reklamowana jako kamera dookólna dla profesjonalistów. Czy słusznie? O tym zdecydujcie sami.

Detu to chiński producent kamer o polu widzenia 360° oraz oprogramowania do tworzenia wirtualnych panoram. Najnowszym dziełem tej firmy jest urządzenie przeznaczone dla wymagających użytkowników: kamera Detu F4 Plus wyposażona w 4 obiektywy ultraszerokokątne typu fish-eye (pole widzenia każdej to 200°) sparowane z 12-megapikselowymi przetwornikami CMOS firmy Sony. Taka kombinacja pozwala mu rejestrować obraz dookólny w formacie 8K, czyli o rozdzielczości 7680×3840 pikseli.