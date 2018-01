Diego Uchitel - doskonały fotograf mody, uzależniony od Polaroida i Instagrama

Diego Uchitel rozpoczął swoją przygodę z fotografią w dosyć nietypowy sposób, wykonując bardzo dużo zdjęć pacjentów przebywających pod opieką ojca - lekarza w szpitalu w Buenos Aires. Ciało ludzkie było dla niego fascynujące, bez względu na to w jakim stanie znajdował się model. Ponieważ nie myślał o daniu upustu tym zainteresowaniom poprzez studiowanie medycyny, zapragnął dać im wyraz za pośrednictwem fotografii i filmu. W tym celu po ukończeniu szkoły średniej przeniósł się do Los Angeles i rozpoczął edukację w UCLA School of Theater, Film and Television.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie