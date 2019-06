Dieta od Los Angeles po Kuala Lumpur - Gregg Segal sfotografował dzieci na całym świecie

Fotograf Gregg Segal skupiając się na dietach dzieci wykonał oszałamiające zdjęcia, które otwierają oczy na problemy rosnącej otyłości, globalizacji rynku żywności oraz związku diety z pozycją społeczną. Od Los Angeles po Kuala Lumpur, przedstawione zdjęcia są fascynującym spojrzeniem na to, jak bardzo się różnimy i jak bardzo jesteśmy podobni.



Najnowszy album Gregga Segala zatytułowany "Daily Bread" (ang. Chleb powszedni) to 120 stron pięknych fotografii i historii ich bohaterów. Każde sfotografowane dziecko zostało poproszone o spisanie dokładnie tego, co zjadło w ciągu tygodnia. Te potrawy były następnie przygotowywane i układane wokół nich, podczas gdy Segal wykonywał ujęcia z pespektywy ptasiej.

Inspiracją do realizacji zdjęć diet dzieci z całego świata był poprzedni projekt fotografa.

Fotograf poprosił rodzinę, przyjaciół, sąsiadów by przed jeden tydzień gromadzili wszystkie śmieci, by następnie na ich tle zostać sfotografowanym.

"Dla mnie najbardziej niepokojącą rzeczą w przypadku śmieci, które sfotografowałem, były opakowania po jedzeniu. Uderzyło mnie to, że nie zastanawiamy na tym, co jest w naszych posiłkach, ponieważ to my nie je robimy. Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, aby prowadzić dziennik wszystkiego, co jemy i pijemy przez tydzień" – mówi fotograf w jednym z wywiadów.