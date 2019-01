Discover Europe to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla młodych ludzi

Discover Europe to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny organizowany już po raz szesnasty przez Erasmus Student Network. To konkurs dedykowany dla młodych ludzi - pasjonatów i amatorów, osób otwartych i odważnych w swoich wyobrażeniach świata. SwiatObrazu.pl kolejny raz ma przyjemność wspierać medialnie konkurs Discover Europe.

Studenci z całej Europy mają szansę podzielić się własną wizją Starego Kontynentu, bo to właśnie on jest motywem przewodnim każdej edycji. Ważne jest, by pokazać unikalność i różnorodność tego, co otacza każdego z nas. Ukazać współczesne oblicze Europy nie po to, by dzielić, lecz, by nawiązać dialog międzykulturowy i otwierać nowe furtki przed aspirującymi fotografami z całego kontynentu.

Konkurs podczas XV edycji podzielony był na trzy kategorie. Były to:

Citizen of Europe - której głównym tematem są mieszkańcy Europy,

Postcard from Europe - czyli uchwycenie piękna wyjątkowych i ważnych miejsc,

Surprise me, Europe - to zatrzymanie w kadrze unikalnej chwili.

Główną ideą i misją konkursu jest przedstawienie problemów i własnej wizji Europy i miejsca, z którego się pochodzi. Wszystko po to, by móc stworzyć wspólnotę zbudowaną z zupełnie odrębnych społeczności.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem platformy www.discovereurope.esn.pl od 1 do 31 marca 2019 r. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez profesjonalne Jury, a zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w maju 2019 r. w Warszawie.

Po więcej informacji o Discover Europe zapraszamy:

facebook: https://www.facebook.com/Discover.Europe/

strona internetowa: http://discovereurope.esn.pl/