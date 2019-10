DJI Mavic Mini - czy przekona od siebie fotografów?

DJI Mavic Mini to najmniejszy z dotychczas powstałych dronów popularnego producenta. Urządzenie waży zaledwie 249 g i po złożeniu śmigieł mieści się na dłoni. Dodatkowo oferuje aparat wykorzystujący matrycę o rozdzielczości 12 MP i możliwość nagrywania filmów w jakości 2,7 K. Niska waga i wydajny akumulator pozwalają na 30 minut lotu. Te cechy sprawiają, iż to ciekawa propozycja dla fotografów, którzy chcą wykorzystać perspektywę powietrzną w swojej pracy, a jednocześnie nie potrzebują zaawansowanych dronów.



Podkreślanie wagi DJI Mavic Mini ma znaczenie nie tylko dla komfortu użytkownika. To także odpowiedź producenta na zbliżającą się datę wprowadzenia w 2020 roku w krajach Unii Europejskiej przepisów dot. latania dronami. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy dron o wadze powyżej 250 g będzie wymagał rejestracji czy zezwoleń. W przypadku DJI Mavic Mini będzie więc można latać niemal bez ograniczeń.

