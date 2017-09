DJI oferuje nagrody za znalezienie dziur bezpieczeństwa w oprogramowaniu swoich dronów

Ta informacja zapewne nie zainteresuje wszystkich naszych czytelników, ale wśród niektórych z nich może nieco przyspieszyć bicie serca. I słusznie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że sporo spośród odwiedzających nasz serwis osób oprócz fotografowania, filowania i cyfrowej obróbki obrazu pasjonuje się również najnowszymi technologiami. I jeśli są tu jacyś specjaliści od bezpieczeństwa cyfrowego, to mamy dla Was ofertę nie do odrzucenia: firma DJI rozpoczęła akcję, w ramach której za każdą wykrytą lukę w oprogramowaniu własnych urządzeń latających chce zapłacić odkrywcy od 100 do 30 tysięcy dolarów!

Jest to informacja nie mająca może bezpośredniego związku z fotografowaniem czy filmowaniem, za to dotyczący ona oferty jednego z najważniejszych producentów bezzałogowych urządzeń latających wyposażonych w sprzęt fotografujący i filmujący. DJI, bo o niej tutaj mowa, jest chińską firmą, której głównym towarem są drony - zarówno proste i zaawansowane modele amatorskie, jak i najbardziej wyrafinowany sprzęt latający do wykorzystywania w lotnictwie cywilnym, wojskowym oraz dla celów naukowych. Firma ta od pewnego czasu zmaga się z problemami dotyczącymi pozornych lub też rzeczywistych zagrożeń dla bezpieczeństwa ich produktów związanych z zarządzających nimi oprogramowaniem.