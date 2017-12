DJI oskarżana o szpiegowanie na rzecz Chin za pomocą własnych dronów

Wygląda na to, że zła passa wizerunkowa największego światowego producenta zdalnie sterowanych maszyn latających trwa w najlepsze. W ujawnionej niedawno i opisanej na łamach "Fast Company" notatce, wystosowanej przez amerykańskie służby zajmujące się sprawami ceł i imigracji, stwierdzono, że drony DJI "z dużym prawdopodobieństwem" mogą być wykorzystywane do szpiegowania przez rząd Chin instalacji kluczowych dla rządu USA. Firma zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom.

Jeżeli ktoś w firmie DJI myślał, że pula kłopotów ze strony amerykańskich instytucji rządowych na ten rok została już wyczerpana, to najwyraźniej spotkał go zawód. Powołana w 2003 roku Amerykańska Służba Celna i Imigracyjna (ICE – skrót od U.S. Immigration and Customs Enforcement) opublikowała w swoim biuletynie notatkę, której twórca przyznaje, że "(...) może potwierdzić z umiarkowaną dozą pewności, że chińska firma DJI Science and Technology przekazuje rządowi Chin kluczowe informacje na temat amerykańskiej infrastruktury rządowej oraz działań służb publicznych".