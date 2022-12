DJI spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa w USA i Kanadzie

DJI przeszło program walidacji modułów kryptograficznych (CMVP) czyli krytyczny test bezpieczeństwa, który został ustanowiony wspólnie przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego.









DJI twierdzi, że silnik DJI Core Crypto przeszedł test przygotowany przez władze USA i Kanady, a tym samym uzyskał walidację od rządów tych państw. Spełniony standard FIPS 140-2, który jest uznawany na całym świecie, gwarantuje, że zweryfikowany sprzęt spełnia określone wymagania bezpieczeństwa. DJI dodaje, że od tego momentu wszystkie drony tego producenta zwierające DJI Córę Crypto Engine zapewniają, że niezależnie od tego, czy są używane w celach rekreacyjnych czy komercyjnie, ich klienci są "traktowani zgodnie z zaufanymi, autorytatywnymi i uznanymi na całym świecie standardami bezpieczeństwa". Firma produkująca drony twierdzi, że jest to w szczególności ważne dla klientów, którzy wykorzystują sprzęt DJI w przedsiębiorstwach czy w rządzie.

