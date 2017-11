Dlaczego nie należy mieszać różnych rodzajów oświetlenia i co zrobić, kiedy nie ma innego wyboru?

Kiedy fotografuje się scenę, na którą pada światło z kilku różnych źródeł, rezultat najczęściej nie zachwyca. Rozmaite dominanty barwne, problemy z kontrastem, ekspozycją, czy wreszcie nieprzewidywalność tego, co ostatecznie zobaczy się na zdjęciu potrafią skutecznie zepsuć przyjemność z fotografowania. Na szczęście istnieją pewne metody zapobiegania problemom związanym z tym, co zwykło się nazywać oświetleniem mieszanym, a także (choć z tym jest już znacznie trudniej) radzenia sobie w sytuacji, gdy problem już zaistniał.

Dla ludzkiego zmysłu wzroku łączenie ze sobą różnych źródeł światła nie stanowi problemu. Choć z łatwością dostrzegamy różnicę pomiędzy blaskiem słońca, żarówki i świetlówki kompaktowej, to nasz mózg potrafi tak zinterpretować te dane, że oglądana scena będzie się nam wydawała naturalna, a często nawet atrakcyjna. Znacznie gorzej jest, gdy próbujemy uchwycić to, co widzimy na zdjęciu. Gotowa fotografia wydaje się nam wówczas pstrokata i dziwna. Składa się na to szereg zjawisk: od problemów z jednoznaczną interpretacją tak różnorodnego światła przez aparat, poprzez nieco inny zakres tego, co jest on w stanie zarejestrować, aż po nasze własne ograniczenia – jak na przykład to, że mamy znacznie większe problemy z interpretowaniem tego, co oglądamy, jeżeli nie mamy dostępu do wszystkich informacji na temat widzianej sceny. A zdjęcie to przecież wycinek rzeczywistości, ograniczony i niekompletny.