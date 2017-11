Do czego służy błysk na drugą kurtynę, Slow-Flash i inne tryby dodatkowe w lampie błyskowej?

Nowoczesne lampy błyskowe to bardzo zaawansowane urządzenia wypełnione po brzegi nowoczesnymi technologiami. Można też znaleźć w nich rozmaite funkcje, z których prawie wszystkie bywają w pewnych sytuacjach niezastąpione. Warto więc wiedzieć, co potrafi nasz flesz, aby mógł on nas wspierać niezależnie od wyzwania, z jakim mamy w danej chwili do czynienia.

Panele wielu lamp błyskowych (zwłaszcza modeli najbardziej zaawansowanych) przypominają niekiedy centrum sterowania skomplikowaną aparaturą pomiarową. I rzeczywiście - urządzenia kryjące się w tych obudowach są efektem wielu lat badań i rozwoju oraz obfitują w nowoczesne technologie. Jednak większość ich użytkowników rzadko w pełni wykorzystuje oferowane funkcje. A szkoda, ponieważ wiele z nich to nie "bajerki", jak zwykło się je nazywać, ale konkretne rozwiązania opracowane z myślą o określonych wyzwaniach fotograficznych.