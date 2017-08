Domek na plaży mistrza fotografii Antoine Verglasa do kupienia za 12,5 miliona dolarów

Antoine Verglas, francuski fotograf mody, o którym było bardzo głośno podczas wyborów pretendenckich w Stanach Zjednoczonych (to on wykonał nagie zdjęcie Melanii Trump w 2000 roku) sprzedaje domek na plaży. Na zdjęciach wykonanych przez agencję nieruchomości możemy zobaczyć jak mieszka fotograf o niezwykłym wyczuciu ciała swoich modeli, umiejący je pokazać w estetyczny sposób, który można by nazwać seksownym, ale niekoniecznie erotycznym.

Nieruchomość usytuowana jest na działce 2,8 hektara i składa się z dwóch domów, basenu, prywatnej ścieżki do oceanu z widokiem na port w Napeague. Cena wywoławcza wynosi 12,5 miliona dolarów.