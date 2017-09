Don Komarechka pokazuje magiczny świat widziany w świetle ultrafioletowym

Zazwyczaj fotografowie wykorzystują filtry eliminujące promieniowanie ultrafioletowe, jednakże ta część spektrum fali elektromagnetycznej pozwala zobaczyć świat w zupełnie nowy sposób. Don Komarechka pracujący w Barrie w Kanadzie i zajmujący się fotografią przyrodniczą, krajobrazową oraz makro zachęca do fotografowania w ultrafiolecie. W swojej twórczości wielokrotnie poszukuje obrazów niedostępnych dla ludzkich oczu, co pozwala mu odkrywać świat na nowo, a fotografia ultrafioletowa jest jednym ze sposobów, aby tego dokonać. Jednocześnie nie wymaga ogromnych nakładów finansowych i nie jest zarezerwowana jedynie dla świata nauki czy kryminalistyki.

Należy podkreślić, że istnieją dwie formy fotografowania z wykorzystaniem promieniowania ultrafioletowego. Pierwsza, zdecydowanie bardziej popularna, polega na fotografowaniu obiektów oświetlonych lampami UV (dobry przykład stanowi skorpion, który wykazuje właściwości fluorescencyjne, gdy zostanie wystawiony na działanie promieniowania ultrafioletowego). Takie "świecenie" obiektów pozwala na osiągniecie fascynujących efektów wizualnych. Druga metoda wykonywania zdjęć w ultrafiolecie polega na eliminowaniu wszystkich długości fali, poza tą jedną wybraną – podobnie jak w przypadku fotografowania w podczerwieni, z tym że po przeciwnej stronie fali elektromagnetycznej. W efekcie można zobaczyć świat takim, jak go widzą niektóre zwierzęta. Ujawnia to na przykład ukryte wzory na kwiatach, które są dostrzegalne dla owadów.

