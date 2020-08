Dowcipy o fotografii czyli pośmiejmy się z samych siebie z okazji Światowego Dnia Fotografii

Fotografia to piękna pasja, która pozwala odkrywać samego siebie, zgłębiać tajemnice świata, a także wielokrotnie zmieniać życie (zarówno fotografa, jak i fotografowanych) - Pomimo tych brzmiących wzniośle i całkiem poważnie zalet, które sprawiają, że tak ją uwielbiamy, warto czasami wrzucić na luz i pożartować z samych siebie. Z okazji Światowego Dnia Fotografii prezentujemy kilka dowcipów o fotografach, które pozwolą spojrzeć na siebie w krzywym zwierciadle. Udanej zabawy!



Część z poniższych tekstów to czarny humor, inne to cierpka ironia, a jeszcze inne pozwalają spojrzeć z większym dystansem na problemy każdego fotografa. Wśród nich znalazło się nawet miejsce na kilka tzw. sucharów. Śmiejąc się z nich pamiętaj, że nie jesteś sam lub sama! Wielu fotografów dzieli z Tobą doświadczenia, które w krzywym zwierciadle ukazują te hasła i dowcipy.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z pierwszą częścią krótkich dowcipów o fotografii. Poprzedni zestaw był poświęcony przede wszystkim bolączkom, które napotykają amatorzy fotografii tradycyjnej. Teraz siłą rzeczy więcej żartów dotyczy fotografii cyfrowej, ale wymowne jest to, że wiele z nich tak naprawdę jest uniwersalnych dla każdej z technik fotograficznych. Cóż - niezależnie od tego czy używasz cyfry czy analoga - to tylko narzędzie. Nie jest istotne, które wybierzesz - i tak przyjdzie zmierzyć się z niekiedy brutalną rzeczywistością. A na poprawę humoru najlepszy jest śmiech!

Dowcipy o fotografii:

Najszybszy sposób, aby zarobić pieniądze na fotografii, to sprzedać swój aparat.

Wszyscy mamy fotograficzną pamięć, tylko niektórzy nie włożyli filmu.

Hura!! Jest piątek! O nie poczekaj, przecież jestem fotografem…

Jeśli obraz jest wart tysiąca słów, to dlaczego nie mielibyśmy oceniać książki po okładce?

Wzbudź w swoich dzieciach pasję do fotografii, a nigdy nie będą miały dość pieniędzy, aby kupić sobie narkotyki.

Sony tworzy najlepsze body, Nikona najlepsze obiektywy, a Canon tworzy najlepsze kompromisy.

Ilu fotografów potrzeba do zmiany żarówki? 50.

Jednego, który wymieni żarówkę i pozostałych 49, którzy powiedzą "mogłem to zrobić" Krytyk sztuki zwraca się do fotografa:

- Fotografuje pan jak Ansel Adams, tylko nie tak dobrze.

- A pan mówi jak Sokrates, tylko nie tak mądrze.

Fotografia to rozwijające się hobby.

Dlaczego fotografowie byli tacy przygnębieni zanim wynaleziono cyfrę?

Bo zbyt dużo czasu poświęcali negatywom

Papa razzi

Papa razzi Co jest nie tak z większością aparatów, które nie robią dobrych zdjęć?

To coś za wizjerem.

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i zaczyna wrzeszczeć.

Czemu tak krzyczysz? - pyta mama?

Wywołuję zdjęcia!

I na koniec:

Dlaczego nie można znaleźć dobrych dowcipów o fotografach? Bo są jeszcze w postprodukcji.