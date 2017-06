Dramatyczne portrety Chrisa Knighta - zatrzymają Twoją uwagę na dłużej

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest rozróżnić to, co niesie za sobą jakąś wartość, od tego co jest popularne. Mimo iż jakość i popularność są często ze sobą związane, nie są to jednak pojęcia tożsame. Gdy coś rozprzestrzenia się jak ogień, uznanie tego faktu za barometr jakości jest błędne - rynek nie ma pojęcia co jest naprawdę "dobre”. Dla artystów, w tym fotografów, dopiero próba czasu ukazuje jakość ich twórczości. Patrząc na fotografie Chrisa Knighta można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z popularnością, za którą idzie jakość.

Dramatyczne portrety Knighta oddające hołd klasycznemu malarstwu są odzwierciedleniem najważniejszego przekonanie fotografa: technika, którą się posługujesz jest znacznie ważniejsza niż Twój indywidualny styl.