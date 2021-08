Drapacz chmur w Chicago uchwycony z odległości 80 km

Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych odwiedzający plażę w Porter w Parku Narodowym Indiana Dunes mogą zobaczyć panoramę Chicago z odległości 80 kilometrów - Oszałamiające zjawisko występuje w pogodny dzień, kiedy zachodzące słońce oświetla pejzaż . Chicago wygląda wtedy jak nieziemskie, unoszące się miasto.



Niezwykła panorama uchwycona przez teleobiektyw

Fotografka Lynda Myszkowski stworzyła niesamowite zdjęcie, gdy udało się jej uchwycić oświetloną zachodzącym Słońcem panoramę miasta. Jej piękna fotografia zatytułowana "Strzał w dziesiątkę" (w oryginale nazwa brzmi Bullseye, co dosłownie oznacza trafienie w środek tarczy, ale można ją także uznać za grę słów sugerującą skojarzenie tarczy słońca z okiem rozwścieczonego byka). "Od jakiegoś czasu chciałam zrobić to ujęcie, i byłam niezwykle podekscytowana, że udało się zgrać wszystko idealnie" zdradza autorka zdjęcia, dodając, iż był to "niesamowity widok".