Krajobraz oświetlony przez drona - jak z innej planety

Reuben Wu specjalizuje się w poszukiwaniu sposobów na to, by znany krajobraz wyglądał jak z innego świata - Dzięki jego kreatywnemu wykorzystaniu oświetlenia i ciekawej perspektywy, jaką udaje się uzyskać poprzez zastosowanie drona, formacje skalne nabierają nowego charakteru - ziemia zostaje zabarwiona w odcieniach czerwieni i różu, a niebo otrzymuje pomarańczową poświatę. Zobacz efekty jego pracy.



Oprócz zmiany kolorystyki oświetlenia Reuben Wu wykorzystuje także długie czasy naświetlania, jako sposób na rysowanie światłem na niebie różnych motywów. Rezultaty naprawdę zapadają w pamięć i wydają się nieco surrealistyczne. Chociaż widz rozpoznaje je jako miejsca znajdujące się na Ziemi, to nienaturalne oświetlenie i unoszące się w powietrzu wzory przywołują na myśl obce planety.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem