Dron Lily jednak powstanie! Historia nadal czeka na swój finał

Pamiętacie jeszcze jeden z największych skandali w historii crowfundingu? Projekt drona o nazwie Lily tak zachwycił miłośników nowych technologii, że zbiórka zorganizowana na sfinansowanie projektu zgromadziła rekordowy kapitał 35 milionów dolarów. A jednak odwlekana przez 3 lata premiera nigdy nie nastąpiła, a będąca autorem projektu firma Lily Robotics ogłosiła upadłość. Okazuje się jednak, że sam projekt drona przetrwał i, niczym feniks z popiołów, narodził się w nowej formie. Opracowany przez kalifornijską firmę Mota Group mocno zmodyfikowany i ulepszony wirnikowiec Lily Next Gen jest do nabycia i pierwsze egzemplarze trafią do nabywców za miesiąc.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Historia drona Lily była przykładem wszystkiego, co może być najlepsze i zarazem najgorsze w innowacyjnych pomysłach, sprawnie przeprowadzonej akcji marketingowej oraz filozofii zbiórek crowfundingowych. Pod koniec 2014 roku mało znana firma Lily Robotics wystartowała z projektem małego drona Lily o bardzo efektownym wyglądzie, dobrych możliwościach, banalnie prostej obsłudze i atrakcyjnej cenie. Pomysłowo zrealizowany film reklamujący całą akcję szybko rozprzestrzenił się wirusowo (kilkanaście milionów odsłon w serwisie YouTube) i rozpalił wyobraźnię ludzi, którzy do tej pory nie wiedzieli o dronach dosłownie nic, ani też się nimi nie interesowali.