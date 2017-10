Dron Parrot Bebop 2 Power - 30 minut lotu i więcej funkcji wideo

Dron Parrot Bebop 2 Power pozwala latać dłużej i docierać jeszcze dalej, dając użytkownikowi więcej swobody w poszerzaniu swoich horyzontów. Pojemniejsza bateria sprawia, że nowa odsłona Bebop 2 może utrzymywać się w powietrzu nawet przez pół godziny, a dedykowane gogle VR umożliwiają pilotowanie drona z widokiem z perspektywy pierwszej osoby.

Podczas opracowywania wersji Power flagowego drona Bebop 2 inżynierowie firmy Parrot rozszerzyli znacząco możliwości tej sprawdzonej i dobrze znanej maszyny. Zastosowanie nowych akumulatorów o pojemności 3350 mAh pozwoliło przedłużyć czas, który dron może spędzić w locie, do 30 minut. W zestawie wraz z dronem użytkownik otrzymuje dwa akumulatory, a ich wymiana jest szybka i łatwa. Dzięki temu pojedyncza sesja z Bebop 2 Power może trwać nawet godzinę. Udało się również zachować niewielką wagę urządzenia (525 g) oraz znakomite parametry lotu charakterystyczne dla serii Bebop.

