Co się stanie gdy dron uderzy w szybę samochodu z prędkością 100 km/h?

Naukowcy z Virginia Tech Institute for Critical Technology and Applied Science (ICTAS) udostępnili krótkie nagranie, które pokazuje, jak wygląda zderzenie drona DJI Mavic 2 Pro z przednią szybą samochodu przy prędkości 100 km/h. Jak myślisz - co ulegnie większemu zniszczeniu?



Zderzenie drona i auta - zobacz efekty Test został przeprowadzony za sprawą starań dużej firmy ubezpieczeniowej ze Stanów Zjednoczonych o otrzymanie pozwolenia na latanie dronami nad ruchliwymi drogami. To pozwolenie było konieczne ubezpieczycielowi, aby wykorzystać drony w prowadzeniu dochodzeń w sprawach rozstrzygania wypłat ubezpieczeń. Jednakże zazwyczaj latanie nad ruchliwymi drogami w USA jest zabronione przez Federalną Administrację Lotniczą (FAA). Aby uzyskać pozwolenie organizacja musi uzyskać aprobatę FAA, a dron musi posadzić aktywny moduł spadochronowy.