Milion złotych kary za spowodowanie wypadku dronem

Andrew Hernandez z Kalifornii ma nie lada problemy z powodu latania swoim dronem. Jego dron spowodował kolizję z policyjnym helikopterem, który wskutek tego zdarzenia musiał awaryjnie lądować. Teraz nieuważny pilot drona będzie musiał być może zapłacić grzywnę w wysokości bagatela 250 000 USD (czyli niemal milion złotych).

Latanie dronem może przynieść wiele kłopotów

Sytuacja miała miejsce w pobliżu domu pechowego pilota w Hollywood. Do incydentu doszło we wrześniu 2020 roku. Andrew Hernandez chciał podejrzeć za pomocą drona miejsce zbrodni, jednakże po drodze w powietrzu przeciął drogę policyjnemu helikopterowi. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, ale sytuacja była naprawdę poważna. Gdyby dron trafił w jeden z wirników helikoptera doszło by do tragedii.

Andrew Hernandez usłyszy wyrok 12 kwietnia bieżącego roku. Mało prawdopodobne, aby trafił do więzienia, ale może spodziewać się naprawdę surowej kary. Grozi mu nawet do roku więzienia i zapłata grzywny w wysokości miliona złotych. Gdyby trafił do więzienia nie byłby pierwszym pilotem drona, którego dotknęła taka kara. W 2017 roku pewien mężczyzna został skazany na 30 dni więzienia za uderzenie dronem w grupę ludzi. W wyniku tego zdarzenia jedna z kobiet straciła przytomność.

Drony konsumenckie DJI (i innych producentów) posiadają standardowo ograniczenia, które zwiększają bezpieczeństwo (chodzi o ograniczenia dotyczące wysokości czy lokalizacji), jednakże wiele z nich można obejść lub usunąć. Jest więc bardzo prawdopodobne, iż Andrew Hernandez dokonał takich aktualizacji, przez co naraził policjantów i osoby postronne na niebezpieczeństwo. A siebie na dotkliwą karę.