Zobacz system obronny, który nie daje dronom szans

Rafael Advanced Defense System to izraelska firma zajmująca się obronnymi rozwiązaniami technologicznymi - W ostatnim czasie zaprezentowała specjalny system obrony przeciwdronowej „Drone Dome”. Zamontowany na terenowym samochodzie laser o dużej mocy jest w stanie wysadzić w powietrze lecącego drona.



Do sieci trafił film demonstracyjny prezentujący działanie tej technologii. "Wrogie" drony są lokalizowane, śledzone, a następnie konsekwentnie likwidowane. Na filmie widać jak Drone Dome namierza drony DJI Phantom. Niektóre z nich latają w różne strony, starając się zgubić laser, ale i tak po krótkiej chwili są skutecznie namierzane. Według zapewnień Refael Advanced Defense zaprezentowany system jest w stanie wykrywać obiekty o powierzchni zaledwie 0,002 metra kwadratowego z odległości 3,5 kilometrów.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem