Drukarki Canon PIXMA G z większym kompletem tuszów w zestawie

Canon odświeżył linię najnowszych drukarek z serii PIXMA G z systemem stałego zasilania. Od teraz modele G1411, G2411, G3411 i G4411 będą dostarczane w zestawie z dwoma pojemnikami czarnego tuszu oraz zestawem tuszów kolorowych, które pozwolą użytkownikom wydrukować nawet do 12 tys. czarno-białych i do 7 tys. kolorowych stron. Użytkownicy mogą teraz drukować zdjęcia w formacie 4x6" bez marginesów w zaledwie 60 sekund. A podajnik papieru może pomieścić do 100 arkuszy i obsługuje szeroką gamę nośników, w tym błyszczący papier fotograficzny.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dzięki zwiększeniu ilości dołączonych do zestawu atramentów, drukarki PIXMA G pozwalają użytkownikom drukować jeszcze więcej materiałów natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.