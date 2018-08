Wielkoformatowe drukarki HP DesignJet Z6 - wydruki zgodne z zamysłem fotografa

do 85,1 m²/h

Jakość druku: kolor z optymalizacją do 2400×1200 dpi

Jakość druku: kolor z optymalizacją do 2400×1200 dpi Technologia druku: technologia termiczna Hp InkJet Liczba wkładów drukujących: błękitny, purpurowy, żółty, czarny matowy, czarny fotograficzny, chromatyczny czerwony

Obsługa papieru:

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów: podawanie ze zwoju, podawanie arkuszy od góry, odbiornik nośników, automatyczna obcinarka pozioma

Obsługiwane typy nośników: papier fotograficzny, materiały do wydruków artystycznych, nośniki samoprzylepne, nośniki na tablice informacyjne i banery, papiery klejone i powlekane, nośniki podświetlane

Zalecana gramatura nośników: od 80 do 500 g/m²

