500-letnie drzewa jak z baśni - zobacz zdjęcia Alberta Drosa

Wyspa Madera znana jest z surowego krajobrazu, w tym nierównych gór, wulkanów i kamienistych plaż - Ale jednym z najbardziej unikalnych skarbów tej wyspy jest pradawny las, w którym każdy krok przenosi odwiedzających do bajkowych scen. Znany ze zdumiewającej porannej mgły teren Fanal jest częścią lasu laurowego. Dzięki niesamowitym fotografiom Alberta Drosa możemy przenieść się do tego wyjątkowego miejsca.



Albert Dros skupia się na drzewach o różnych porach dnia - od świtu do zmierzchu. Jest znakomitym przewodnikiem, który pokazuje wijące się gałęzie, wyjątkowe gry świateł, szczegóły drzew a także ich relacje z otoczeniem. Fotograf zdradza, iż przebywanie w tym lesie jest "po prostu magiczne". Autor prezentowanych zdjęć dodaje, iż "kiedy las jest pokryty mgłą, nie wie się, czy akurat nie przebywa się we śnie".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem