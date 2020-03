Piękno drzew na niezwykle nastrojowych zdjęciach - poznaj prace Mikko Lagerstedt

Do wiosny jeszcze prawie miesiąc, ale za oknem zdaje się ona już powoli rozgaszczać - Nie wiadomo do końca, czy powinniśmy się z tego cieszyć, czy raczej martwić - zbyt wczesna pobudka przyrody może skończyć się źle w przypadku powrotu prawdziwej zimy i ujemnych temperatur. Niezależnie od tego zarówno dla tych, którzy wahają się czy witać już wiosnę, jak i tych, którzy tęsknią za prawdziwą zimą prezentujemy zdjęcia autorstwa Mikko Lagerstedta.



Fiński fotograf Mikko Lagerstedt rejestruje na zdjęciach piękno swojego kraju. W swoim ostatnim projekcie skupił się na motywie drzew. Eteryczne niebo, dziewiczy śniegi i pozornie odosobnione skupiska roślin służą jako tło dla studium drzew zlokalizowanych w zimowych sceneriach. Fotograf znakomicie obserwuje światło, tak aby w niezwykle wciągający sposób przedstawiać pogięte gałęzie i poskręcane pnie.

Mikko Lagerstedt realizował swoje fotografie krajobrazowe od Laponii do terenów południowej Laponii. Fotograf dążył do tego, aby ukazać piękno drzew w poetycki sposób, taki, w którym można "usłyszeć ciszę" i zatrzymać się na moment wpatrując w spokojny, baśniowy krajobraz. Celem fotografa było także ukazanie tego, jak sam czuł się podczas uwieczniania drzew, zachęcając tym samym do docenienia piękna drzew. "Na codzień rzadko je doceniamy, ale drzewa przez cały czas otaczają nas swoim pięknem, opowiadając nam wiele historii o życiu i walce o przetrwanie w trudnych warunkach" zauważa Mikko Lagerstadt. Swoje zdjęcia fotograf edytował w Photoshopie i Lightroomie, robiąc to jednak w takim zakresie, który pozwala podkreślić wyjątkową atmosferę zastanych scen.

Poniżej możesz znaleźć wybrane zdjęcia autorstwa tego fotografa, a więcej prac znajdziesz na jego profilu na Instagramie.

Majestatyczne drzewa na zdjęciach Mikko Lagerstadta