Wiosna to dobra pora, aby wyjść z domu i rozpocząć przygody z fotografią. A, gdy już nabierzemy doświadczenia i na karcie pamięci uzbiera się trochę zdjęć, warto wybrać najlepsze i je wydrukować. Do tego celu przydać się może niezawodna drukarka.

Fotografowanie to hobby wciąż zyskujące na popularności. Nic dziwnego, bo aparaty fotograficzne są coraz bardziej dostępne – dzisiaj taką funkcję mają również telefony czy smartfony. Zrobione przy ich pomocy zdjęcia łatwo obrobić za pomocą licznych programów dostępnych w Internecie. Taka łatwość robienia zdjęć zachęca, by utrwalić najciekawsze i najpiękniejsze chwile, a później się nimi podzielić, wrzucając na bloga czy portal społecznościowy. Najbardziej udane fotografie często chcemy wydrukować i powiesić na ścianie lub postawić na biurku. Aby osiągnąć odpowiedni efekt, oprócz aparatu fotograficznego warto kupić również drukarkę. W ubiegłym roku sprzedano na świecie 25 mln aparatów fotograficznych, 1,5 mld smartfonów i prawie 100 mln drukarek.

Jaką drukarkę do zdjęć wybrać?

Na rynku dostępne są specjalistyczne drukarki fotograficzne, ale jeśli robimy zdjęcia jedynie amatorsko, lepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Oprócz wydruków fotograficznych, będziemy mogli wykorzystywać je również do skanowania i kopiowania. Wszystkie te funkcje spełnia na przykład HP LaserJet MFP M436. Dodatkowo ma ona jeszcze jedną opcję przydatną z puntu widzenia domowego miłośnika fotografii. Umożliwia robienie wydruków nie tylko w małych formatach czyli do A4, ale również w rozmiarze A3. Urządzenie wielofunkcyjne ma ponadto tę przewagę nad specjalistycznymi drukarkami fotograficznymi, że doskonale radzi sobie również z wydrukami dokumentów.

Wygoda i bezpieczeństwo

Kupując urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby domowe, warto pamiętać nie tylko o jakości wydruków, ale również o własnej wygodzie. Jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnej i kłopotliwej plątaniny kabli, wybierzmy urządzenie, które będzie się łączyć z komputerem bezprzewodowo, przy pomocy sieci Wi-Fi, np. HP PageWide Pro P77740. Plusem będzie też możliwość szybkiego i łatwego wydruku z urządzeń mobilnych – telefonu, tabletu czy smartfonu. Dzięki temu nie będziemy musieli przesyłać zrobionych zdjęć z jednego urządzenia na drugie. Jeśli nasze urządzenie będzie funkcjonować w sieci Wi-Fi, to powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych danych, czyli w tym wypadku zdjęć. Na szczęście urządzenia wielofunkcyjne coraz częściej są wyposażane w oprogramowanie, które uniemożliwia atak hakerski i przechwycenie przesyłanych plików. Oprócz tego, niektóre z nich wyposażono w funkcję odzyskiwania utraconych w ten sposób plików i ich naprawy, jeśli zostały uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie, czyli np. wirusa.

Papier czy folia?

Zdjęcia możemy drukować nie tylko w różnych formatach, ale także na rozmaitych materiałach – papierze, folii, a nawet tkaninie. Dzięki temu możemy je wykorzystać do różnych celów – również do wykonywania nadruków na odzieży. Decydując się na konkretny model urządzenia wielofunkcyjnego, dobrze jest też sprawdzić parametry takie jak zużycie tuszu oraz ceny oryginalnych wkładów. Na rynku są co prawda ich zamienniki, ale najlepszą jakość zapewniają te, które zaleca producent. Zamienniki często pogarszają jakość wydruków, a w ekstremalnych sytuacjach mogą nawet uszkodzić urządzenie.

Zdjęcia są wspaniałą pamiątką i mogą stać się prawdziwą ozdobą mieszkania. Trzeba jednak zadbać o to, aby wydruk był dobrej jakości. A ten zagwarantuje odpowiednie urządzenie drukujące.