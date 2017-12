Dwójka fotografów ryzykowała życie, robiąc zdjęcia nad rozgrzaną do czerwoności lawą

Kīlauea to czynny wulkan, który znajduje się na wyspie Hawai'i (zwanej również Wielką Wyspą) w archipelagu Hawajów. Odwiedzający go turyści mogą podziwiać wpływające do oceanu rzeki magmy. Zazwyczaj obserwacji tych dokonuje się z bezpiecznej odległości z pokładu łodzi, jednakże fotograf Joseph Anthony dostrzegł na klifie dwóch śmiałków, którzy ryzykowali życie, aby zdobyć zdjęcia. Statywy rozstawili tuż nad krawędzią wysokiego urwiska, pod którym płynęła lawa rozgrzana do temperatury ponad 1000℃. Wydobywające się spod ziemi potoki magmy powodowały osuwanie się skał, w związku z czym nierozważni fotografowie narażali się na poważne niebezpieczeństwo.

