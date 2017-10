DxO One doczekał się dużej aktualizacji i pierwszej wersji dla telefonów z Androidem

Jeżeli korzystacie ze sprzętu mobilnego wyposażonego w system Android i z zazdrością patrzycie na kolegów z iPhone’ami korzystającymi z aparatu DxO One, to możecie już zacząć mieć nadzieję na prawdziwe wsparcie dla „Waszego” systemu. Pierwszą tego jaskółką jest opracowana wersja beta urządzenia DxO One, wyposażona w interfejs USB typu C. Oprócz tego producent przedstawił sporą aktualizację aplikacji sterującej dla systemów z rodziny iOS oraz kilka nowych akcesoriów.

Urządzenie o nazwie DxO One to jeden z najciekawszych aparatów fotograficznych wśród tzw. bezkorpusowców, czyli urządzeń do fotografowania i filmowania pozbawionych większości elementów sterujących znanych z normalnych aparatów i kamer cyfrowych – a więc i tak bardzo nietypowej grupy sprzętu fotograficznego. Ten malutki aparat wyposażony w 1-calową matrycę CMOS o rozdzielczości 20 megapikseli i obiektywie o ogniskowej 32 mm (ekw. małego obrazka) oraz jasności f/1.8 wykorzystuje iPhone’y i iPady jako interfejs i na Zachodzie zyskał sobie całkiem niezłą popularność wśród miłośników fotografii mobilnej. Na tyle dużą, że jego producent bezustannie go aktualizuje. Obecny zestaw zmian i poprawek jest wyjątkowo duży.