Konsumencki dysk SSD Samsunga o pojemności 4 TB - czy przyczyni się do spadku cen?

Samsung zapowiedział wprowadzenie na rynek konsumencki dysków SSD o pojemności 4 TB i wykorzystujących technologię 4-bitową. Urządzenia mają zachować dotychczas oferowaną prędkość odczytu i zapisu danych wynoszącą odpowiednio 540 MB/s i 520 MB/s. Wiceprezes firmy Jaesoo Han dostrzega w tym posunięciu bardzo wiele korzyści dla konsumentów i liczy na gwałtowny wzrost sprzedaży w tym segmencie produktów. Nowe dyski mają wykorzystywać czteropoziomowe komórki QLC (Quad-level cell).

Konsumencki dysk SSD o pojemności 4 TB od Samsunga

Ciekawe jest promowanie tego urządzenia jako adresowanego do szerokiego grona klientów. Taka deklaracja musiałaby pociągać za sobą znaczny spadek cen tego typu dysków, gdyż dotychczasowe konstrukcje o pojemności 4 TB kosztują około 4000 zł (np. Samsung 860 EVO 4 TB SSD). Inni rekordziści wśród tego typu osprzętu adresowani są przede wszystkim do firm – np. dysk Samsunga o pojemności 30 TB kosztuje około 42 000 zł, co sprawia, że znajdzie zastosowanie przy produkcjach typowo komercyjnych.