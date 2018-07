Dysk zewnętrzny LaCie DJI Copilot - transmisja danych bez konieczności łączenia z komputerem

Wyczekiwany, premierowy dysk zewnętrzny LaCie DJI Copilot to pierwsze tego typu rozwiązanie w portfolio marki, które umożliwia błyskawiczną transmisję danych bez konieczności łączenia go z komputerem. Wystarczy podłączyć do niego drona, kartę SD, aparat lub telefon, a dzięki aplikacji BOSS można odtworzyć i organizować wszystkie zapisane pliki. Dzięki temu kreatywni twórcy zyskają więcej czasu na pracę w terenie i kompaktowe rozwiązanie zapewniające im bezpieczny backup.

LaCie DJI Copilot to odpowiedź na potrzeby twórców pracujących przede wszystkim w terenie, gdzie najważniejsza jest funkcjonalność i ograniczenie ilości ciężkiego sprzętu. Dysk zapewnia transmisję danych bezpośrednio na dysk z karty SD, aparatu lub smartfonu. To oznacza, że nie ma potrzeby podłączenia komputera, żeby wykonać kopię zapasową. Aby przejrzeć zdjęcia lub wideo wystarczy wykorzystać swój telefon lub tablet, a dzięki aplikacji BOSS (Backup On Set Solution) możliwe jest zarządzanie, odtwarzanie i organizowanie wszystkich plików z poziomu urządzenia mobilnego po podłączeniu go do dysku. Co więcej, o postępie transmisji danych z aparatu na dysk informuje wbudowany wyświetlacz, który wskazuje także poziom naładowania baterii oraz dostępną przestrzeń dyskową. Co ważne może on pełnić także funkcję powerbanku dla podłączonych urządzeń mobilnych.