Działalność nierejestrowa - pobierz poradnik dla początkujących

Pojawił się w niej nowy rodzaj aktywności gospodarczej - działalność nierejestrowa, zwana też działalnością nieewidencjonowaną. Dzięki uprzejmości serwisu www.podatki.biz możemy udostępnić Wam wyczerpujący poradnik, który odpowiada na większość pytań i wątpliwości związanych z działalnością nierejestrową. A ponieważ dla fotografów działalność nierejestrowa to świetna możliwość osiągania przychodów bez komplikacji i formalności, a jednocześnie wypróbowania, jak działa "prawdziwa" działalność gospodarcza, zachęcamy do jego przeczytania.

Na zawartość poradnika Działalność nierejestrowa dla początkujących składają się rozdziały:

Co to jest działalność nierejestrowa?

Dlaczego używane są zamiennie nazwy: działalność nierejestrowa, działalność nieewidencjonowana, działalność nierejestrowana?

Kto może wykonywać działalność nierejestrową?

Czy działalność nierejestrową może prowadzić osoba niepełnoletnia?

Działalność nierejestrowa a ZUS i składki na ubezpieczenie społeczne. Czy ulga ZUS na start i działalność nierejestrowa są ze sobą powiązane?

Jak ustalić w praktyce limity otrzymywanych w działalności nierejestrowej kwot i jakiego dokładnie okresu limity dotyczą?

Co to jest przychód należny w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców?

Netto, brutto - czy to ma znaczenie?

Czym się różni przychód od dochodu i dlaczego to ma znaczenie dla działalności nierejestrowej?

W jaki sposób urzędnicy sprawdzą, czy przekraczam limit dozwolony dla działalności nierejestrowej?

Co się stanie, jeśli limit zostanie przekroczony (świadomie lub nie) i co należy wtedy zrobić?

Czy określenie - działalność nieewidencjonowana oznacza zwolnienie z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji? Jeśli nie - jakie ewidencje należy prowadzić przy działalności nierejestrowej?

Co to oznacza, że działalność nierejestrowa jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły?

Jak ustalić dochód z działalności nierejestrowej?

Działalność nierejestrowa a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - Czy w trakcie roku trzeba składać jakieś deklaracje i płacić zaliczki na podatek?

Działalność nierejestrowa a podatek od towarów i usług (VAT) - Czy zawsze można stosować zwolnienie ze względu na wysokość obrotów?

Działalność nierejestrowa i kasa fiskalna - czy i ewentualnie kiedy trzeba ją mieć?

Jak dokumentować wydatki dla celów działalności nierejestrowej?

Czy mogę wystawiać faktury albo rachunki?

Czy prowadzący działalność nierejestrową może być kontrolowany?

Jakie są obowiązki wobec konsumentów i innych uczestników obrotu przy działalności nierejestrowej?

Pobierz plik pdf: Działalność nierejestrowa: poradnik praktyczny dla początkujących

A wszystkich, którzy poważnie zastanawiają się nad tym, jak zarabiać na fotografii w ramach pełnej działalności gospodarczej