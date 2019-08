Dzieci na czarno-białych zdjęciach. Polki zdobywają nagrody w konkursie fotograficznym B&W Child Photo Competition 2019

Znamy pierwszych zwycięzców konkursu fotograficznego poświęconego czarno-białej fotografii dzieci „B&W Child Photo Competition 2019”. Nagrodzone zostały czarno-białe fotografie w czterech kategoriach - Portret, Styl życia, Sztuka, Dokument.





Francuski fotograf Antoine Jonquiere zdobył 1. miejsce w kategorii Portret za uderzające zdjęcie "The Boy & The Earth" - pięknie uchwycony profil afrykańskiego chłopca, na tle kredowego, popękanego skrawka ziemi.

Pierwsze miejsce w kategorii Sztuka zdobyło zdjęcie polskiej fotografki Kamili J. Gruss, zatytułowane "Dark". Praca o niesamowitym, eterycznym uroku, doskonale oddaje delikatne piękno dziewczyny.

Pokazując bardziej psotną stronę dzieciństwa, australijska fotograf Helen Whittle, za swój zabawny obraz zatytułowany "Noodles at Four AM" zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Styl Życia.

W kategorii Dokument, obraz "Desire" chińskiego fotografa Ya Kuang, zajął pierwsze miejsce, rejestrując desperację u dzieci cierpiących z powodu ubóstwa.

"Czerń i biel to dwa podstawowe kolory w fotografii. Dla mnie symbolizują one odwieczne rozdarcie człowieka pomiędzy nadzieją i rozpaczą" - Robert Frank, amerykański fotografik dokumentalista i autor filmów eksperymentalnych.

B&W Child Photo Competition 2019. Dzieci na czarno-białych zdjęciach.

1. miejsce w kategorii Portret, fot. Antoine Jonquiere

1. miejsce w kategorii Sztuka, fot. Kamili J. Gruss

1. miejsce w kategorii Styl życia, fot. Helen Whittle

1. miejsce w kategorii Dokument, fot. Ya Kuang

III miejsce w kategorii Portret, fot. Mariola Glajcar

II miejsce w kategorii Portret, fot. Oliwia Major

Wyróżnienie w kategorii Portret, fot. Kamili J. Gruss

Wyróżnienie w kategorii Portret, fot. Natalie Finney

II miejsce w kategorii Sztuka, fot. Helen Whittle

III miejsce w kategorii Sztuka, fot. Natalia Chingina

III miejsce w kategorii Styl Życia, fot. Caroline Hodge

III miejsce w kategorii Styl Życia, fot. Tracy Botica

Wyróżnienie w kategorii Styl życia, fot. Yonghong Jin

Wyróżnienie w kategorii Styl życia, fot. Uliana Kharinova

II miejsce w kategorii, Styl życia, fot. Ania Wibig

III miejsce w kategorii Styl życia, fot. Antoine Jonquiere

III miejsce w kategorii Styl życia, fot. Sven Berger

Wyróżnienie w kategorii Dokument, fot. Zhiyuan Shen