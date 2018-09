Dzień Chłopaka w SwiatObrazu.pl – 14 prezentów dla fotografów, którzy są wiecznymi chłopcami

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka przygotowaliśmy zestawienie 14 prezentów adresowanych do fotografów, którzy są wiecznymi chłopcami. To skompilowane z przymrużeniem oka zestawienie zawiera zarówno całkiem praktyczne gadżety, jak i te nieco dziwaczne. Niemniej spodobają się każdemu, kto nie wyobraża sobie życia bez aparatu i czuje w sobie młodzieńczą radość. Wszak podobno dla każdego mężczyzny najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. Świętuj więc Dzień Chłopaka z ŚwiatObrazu.pl.

14 ciekawych gadżetów dla fotografów - Dzień Chłopaka w SwiatObrazu.pl

1. Aparat dla modelarza

Jeżeli w dzieciństwie lubiłeś kleić modele z kartonu lub z plastiku, Lomography Konstruktor F pozwoli na chwilę powrócić do tamtych chwil. Aby móc wykonywać zdjęcia tym aparatem, trzeba go wcześniej złożyć, podobnie jak modele samochodów, samolotów i innych pojazdów. Co prawda ilość elementów nie zapowiada spędzenia nad modelem wielu długich zimowych wieczorów, niemniej dostarczy sporo zabawy i ma aspekt edukacyjny, w przypadku składania go przy współpracy z młodszym pokoleniem. Po złożeniu Lomography Konstruktor F stanowi w pełni sprawny aparat, do którego można załadować film 35 mm. Można do niego nawet podłączyć lampę błyskową – konieczne jest jednak dokupienie akcesoriów oferowanych przez firmę Lomography.

Zestaw umożliwiający samodzielne złożenie aparatu Lomography Konstruktor F.

Lomography Konstruktor F po złożeniu.

2. Miniaturowa replika aparatu

Entuzjaści modelarstwa, zbierający np. miniatury samochodów czy motocykli, mogą powiększyć swoją kolekcję o repliki aparatów. W sprzedaży dostępnych jest wiele propozycji, takich jak np. zminiaturyzowana wersja Canona 5D Mark IV o wymiarach 14,5x8,4x7,6 cm. Wszystkie elementu modelu zostały pieczołowicie odwzorowane – nie zapomniano nawet o dekielku i pasku. W zestawie znajduje się także estetyczna gablota, która umożliwia reprezentatywną ekspozycję na półce. Kolekcjonerzy mogą także powiększyć swój zbiór o repliki wielkoformatowych aparatów i różnych klasycznych modeli (np. Nikon F). Dla fanów oryginalnych ozdób z okazji 100 lecia istnienia Nikon, we współpracy ze Svarowski, przygotował kryształową wersję Nikona 1. Z pewnością ciekawie prezentowałby się w przeszklonym barku. Poza tym można skusić się na bardzo małe repliki aparatów, jednakże te pełnią najczęściej rolę biżuterii, stąd jest to raczej propozycja prezentu z okazji Dnia Kobiet.

Miniaturowy model Canona 5D Mark IV.

Replika aparatu Nikon F przygotowana przez producenta z okazji 100-lecia firmy.



Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Dołącz do Uczestników Reklama

3. Czysta energia

Czas na bardziej praktyczny gadżet. Stworzona z myślą o wszystkich podróżnikach ładowarka słoneczna SOUL Solar Scroll ma unikatową konstrukcję, która pozwala zwiększyć powierzchnię absorbującą promienie słoneczne przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów urządzenia. Zwijana konstrukcja przywodząca na myśl starożytne papirusy pozwala na szybkie rozwinięcie panelu w przypadku potrzeby pozyskania dodatkowej energii i bezproblemowe schowanie akcesorium w plecaku w trakcie kontynuowania podróży. Co więcej na czas marszu akcesorium może być przymocowane do plecaka tak, aby swobodnie zwisając pochłaniało promienie słoneczne. To zdecydowanie przydatne urządzenie każdemu, kto lubi spędzać czas z dala od cywilizacji (choć sprawdzi się także w miejskiej dżungli).

Ładowarka SOUL Solar Scroll sprawdzi się w wiele różnych sytuacjach.