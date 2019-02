Dzień Kota z SwiatObrazu.pl - 6 najciekawszych zdjęć z kotami w roli głównej

Sądząc po ilości zdjęć kotów publikowanych w internecie, to są one najczęściej fotografowanymi zwierzakami na świecie. Jako że dziś przypada ich święto, to warto przywołać kilka ciekawych fotografii, które wpisały się w historię tego medium lub w inny sposób były znaczące, a jednocześnie koty odegrały na nich główną lub kluczową rolę. Niektóre zdjęcia wywołują uśmiech, a inne zmuszają do refleksji, pokazując różnorodność i indywidualizm kotów, jednocześnie zwracając uwagę na ich rozmaite sposoby postrzegania przez człowieka.

1. Seth Casteel i latające kociaki Niektóre pomysły na zdjęcia są genialne w swej prostocie. Dzięki zdjęciom nurkujących psów Seth Casteel zdobył bardzo dużą popularność. Miny i spojrzenia pochłoniętych zabawą czworonogów stworzyły wyjątkowo wciągającą serię. Autor postanowił rozszerzyć i nieco przekształcić swój pomysł tak, aby móc do fotografii zaangażować koty. W serii zatytułowanej "Pazur" kociaki nie nurkują jednak w wodzie lecz… w powietrzu. Obrazy zaskakują różnorodnością, a zwierzaki pokazują na nich swoją indywidualność. fot. Seth Casteel Jak widać na powyższym przykładzie ten prosty pomysł pozwolił stworzyć bardzo intrygujący portret kotka. Wydaje się on znajdować nad głową fotografa - jego łapy przywodzą na myśl powierzchnie nośne jakie posiadają np. polatuchy (potocznie zwane latającymi wiewiórkami), lecz przy bliższej analizie widać, że autor zdjęcia przyjął żabią perspektywę, a zwierzę znajduje się nisko nad ziemią. Nasycona kolorystyka współgra z żywiołowością młodego zwierzaka, a fotograf umiejętnie przekazał tę energię.

2. Najbardziej znany portret Salvadora Daliego i… kotów Skoro mowa o skaczących kotach, nie można zapomnieć o kultowym portrecie Salvadora Daliego zatytułowanym "Dali atomicus", który wykonał Philippe Halsman. Skomplikowane i zwariowane ujęcie nie jest dziełem fotomontażu i wymagało dużego zgrania wszystkich osób pracujących nad tym zdjęciem (fotografa, jego żony i córki, asystenta oraz modela). Ilość obecnych w portrecie elementów i motywów sprawia, że jest bardzo wciągający, zapada w pamięć i świetnie oddaje szalonego ducha kultowego artysty. fot. Philippe Halsman fot. Philippe Halsman Przyglądając się jednak fotografii z perspektywy występujących na niej kotów, zaczyna się dostrzegać, że raczej nie była to dla nich dobra zabawa. Zdjęcie wymagało podjęcia 28 prób, zanim udało się wszystko zgrać zgodnie z wizją fotografa. Na udostępnionych stykówkach widać podpisy, które wytykają błędy występujące przy poszczególnych próbach. Pod jedną z nich znajduje się np. zdanie wskazujące, że "woda trafiła Daliego, zamiast koty". Znając stosunek tych zwierząt do wody, łatwo można się domyślić, że sesje nie wzbudzała w nich entuzjazmu. Niemniej Dali miał pomysł, aby na zdjęciu znalazła się kaczka wysadzona dynamitem - rozwiązanie ze skaczącymi kotami zasugerowane przez fotografa była z dwojga złego lepszym wyjściem. 3. Nobuyoshi Araki i Chiro - poruszająca historia o radzeniu sobie ze stratą O ile na zdjęciu Dali Atomicus koty zostały potraktowane jak rekwizyty, o tyle dla Arakiego jego ukochana kotka Chiro była muzą, stając się główną bohaterką jego wielu fotografii. Chociaż artysta ten kojarzony jest głównie z fotografiami aktu o często mocnym zabarwieniu erotycznym, czy wręcz pornograficznym, to stworzył on także albumy fotograficzne poświęcone swojej ukochanej kotce. Zwierzak nie tylko mu towarzyszył - pomagał także pogodzić się ze śmiercią jego żony Yoko. fot. Nabuyoshi Araki Chiro zamieszkała z fotografem i jego żoną w 1988 roku (kotka żyła 22 lata i odeszła 2 marca 2010 roku). Araki nie przepadał za kotami, jednakże Chiro zmieniła jego nastawienie. Gdy Yoko zachorowała, kotka towarzyszyła fotografowi po powrotach ze szpitala do pustego mieszkania. Po śmierci ukochanej, Chiro dodawała otuchy Arakiemu. Powyżej prezentowana fotografia stała się o tyle symboliczna, że pomogła japońskiemu fotografowi zrobić krok naprzód po stracie bliskiej osoby. "Obserwowałem chodzącą po śniegu Chiro i gdy wykonała elegancki skok w śnieg zrozumiałem, że muszę iść dalej. Było to jak nowy początek." 4. Wanda Wulz - kot i ja Fotografia Wandy Wulz wykonana w 1932 roku i zatytułowana "Kot i ja" jest często przytaczana przy okazji dyskusji na temat zjawiska fotomontażu i manipulacji obrazem przed erą Photoshopa. W kontekście tego bywa więc najczęściej pokazywana jedynie jako atrakcyjna wizualnie ingerencja, choć w rzeczywistości fotografia ta nie stanowi jedynie formalnej zabawy, ale jest także manifestem kobiecości i daje bardzo dużo możliwości interpretacji. fot. Wanda Wulz Pewne siebie, śmiałe spojrzenie wprost w oczy widza i granie symboliką kota, sprawia, że jest to niezwykle wciągający portret. Wyłaniają się z niego zmysłowość i opanowanie. Połączenie obydwu wizerunków jest niezwykle wyszukane, potęgując wrażenie transformacji. Trudno także wyróżnić kierunek zmiany - czy to kobieta przekształca się w kota czy jest zupełnie odwrotnie. Ta wątpliwość pozwala także na interpretację, która zakłada jednoczesne występowanie tych dwóch oblicz. 5. Fotomontaż, irańskie pociski i… koty Fotomontaż może być w fotografii środkiem wyrazu, jednakże najczęściej był i jest wykorzystywany do manipulacji faktami. W 2008 roku wybuchła afera po tym, jak irańskie siły zbrojne zaprezentowały zdjęcia przedstawiające próby z pociskami rakietowymi. Obraz był wielokrotnie powielany i publikowany w różnorodnych mediach, jednakże dopiero po czasie wyszło na jaw, że został poddany modyfikacjom, które miały zatuszować fakt, iż nie wszystkie pociski odpaliły równocześnie. W konsekwencji tego powstało wiele prześmiewczych przeróbek, które rozprzestrzeniały się w sieci. Powyżej widoczna jest jedna z popularnych parodii, która wykorzystuje wizerunek kota. Praca jest jednym z wielu związanych z tą sprawą żartobliwych obrazów publikowanych w sieci, ale zwraca uwagę tym, że łączy w sobie kilka wątków charakterystycznych dla współczesnej komunikacji wizualnej w internecie - wykorzystanie popularnych, uniwersalnych motywów, które nie tyle odnoszą się do samego kota, co do konkretnego jego przedstawienia (patrz niżej wątek memów), natychmiastową reakcję i przejmowanie inicjatywy przez użytkowników sieci oraz zatartą granicę pomiędzy prawdziwą a fikcyjną informacją. 6. Koty, które zna cały świat Internet ma kilka kocich gwiazd, które są rozpoznawane na całym świecie. W zasadzie takim postaciom można by poświęcić osobne zestawienie. Wśród kotów, które stały się słynne za sprawą memów czy kont na portalach społecznościowych można wymienić m.in. Maru, który uwielbia pudełka, Garfi najbardziej zirytowany kot świata czy Venus o specyficznym ubarwieniu i różnokolorowych oczach, dzięki którym ma przydomek "kotka o dwóch twarzach". fot. Bryan Bundesen Największą gwiazdą wśród kotów jest jednak Grumpy. Kotka ta ma charakterystyczny wyraz pyszczka, który przywodzi na myśl wiecznie niezadowolonego, zrzędzącego osobnika. Jej przydomek nawiązuje zresztą do postaci Gburka z bajki o Królewnie Śnieżce. Grumpy rozpoczęła karierę 22 września 2012, gdy jej portret został opublikowany na popularnym portalu Reddit przez brata jej właścicielki (zdjęcie widoczne powyżej). Stała się ona bohaterką memów, a jej opiekunowie założyli fanpage na Facebooku, który zgromadził ponad 8 mln fanów. Grumpy jest gwiazda o światowej sławie - występowała w wielu reklamach, programach w stacjach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, a także w komedii "Grumpy Cat: Niewesołych Świąt". Wysokość dochodów związanych ze sprzedażą gadżetów z wizerunkiem kota czy wynikających z udziału w reklamach nie są jawne, jednakże szacuje się, że kotka przynosi zysk w wysokości minimum 1 mln USD rocznie. Autor: Mikołaj Konkiewicz