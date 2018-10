Dzień Nauczyciela z SwiatObrazu.pl: Pięciu fotografów, którzy byli wybitnymi nauczycielami

Każdy fotograf uczy się przez cały życie, stąd Dzień Nauczyciela i Święto Edukacji Narodowej są adresowane nie tylko do tych, którzy zasiadają w szkolnych lub uczelnianych ławach, ale wszystkich stawiających codziennie na własny rozwój. Z tej okazji świętując Dzień Nauczyciela z ŚwiatObrazu.pl postanowiliśmy przybliżyć sylwetki pięciu wybitnych fotografów, którzy byli jednocześnie nauczycielami i mentorami. Na stałe wpisali się w historię tego medium, pozostawiając po sobie spuściznę w postaci znakomitych uczniów i wartościowych lekcji oraz wskazówek.

Dzień Nauczyciela z ŚwiatObrazu.pl: Pięciu fotografów, którzy byli wybitnymi mentorami

1. Henri Cartier-Bresson

Postać tego wybitnego francuskiego fotoreportera, jednego z założycieli słynnej Agencji Magnum, autora wielu kultowych fotografii, można rozważać w wielu aspektach. Już jego twórczość sama w sobie stanowi doskonałą lekcję i przykład tego, jak tworzyć perfekcyjne zdjęcia. Niemniej w kontekście edukowania Henri Cartier-Bresson (1908-2004) zasłynął przede wszystkim sformułowaniem pojęcia "decydującego momentu", który został przedstawiony w jego książce o takim właśnie tytule opublikowanej w 1952 roku. Publikacja ta składała się z autorskiego tekstu i 126 fotografii. Był to więc nie tylko album fotograficzny, ale również swoisty podręcznik.

Okładka książki autorstwa Henriego Cartiera-Bressona pt. "Decydujący moment". / Źródło: Wikimedia Commons

Izabela Jaroszewska opisywała "decydujący moment" w ujęciu Bressona w taki sposób: "decydujący moment - ta jedna chwila, ułamek sekundy, w którym świat pogrążony w chaosie jawi się jako doskonała całość. Zdjęcie powinno streszczać wydarzenie, które za chwilę rozpadnie się w potoku życia" (więcej na ten temat przeczytasz klikając w poniższy link, w artykule poświęconym fotografii autorstwa Henriego Cartiera-Bressona, która jest znana jako doskonały przykład zastosowania tej koncepcji w praktyce).

Pojęcie "decydującego momentu" było szeroko dyskutowane, część artystów poddawała je dekonstrukcji i negacji, jednakże nie da się zaprzeczyć, że wpłynęło na myślenie wielu pokoleń fotografów, a co za tym idzie kształt współczesnej fotografii. Henri Cartier-Bresson wiele uwagi poświęcał temu, jak tworzyć doskonałe zdjęcia, z chęcią dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z innymi. Przykładał ogromną wagę do umiejętności sprawnego patrzenia. Uważał, że fotograf powinien być czujny cały czas, nieprzerwanie kadrować obserwowaną przez siebie rzeczywistość, stale doskonaląc swój warsztat, nie tylko związany z obsługą aparatu, ale przede wszystkim wykorzystaniem najważniejszego zmysłu fotografa, jakim jest wzrok. Najlepszym podsumowaniem tych poglądów jest jego celna uwaga, że "to złudzenie, iż zdjęcia wykonuje się aparatem... są one robione za pomocą oka, serca i głowy".

fot. Henri Cartier-Bresson / Źródło: Wikimedia Commons

2. Ansel Adams

Ansela Adamsa (1902-1984) jako fotografa nie trzeba nikomu przedstawiać, jednakże warto mu również poświęcić nieco uwagi jako nauczycielowi. Swoim ogromnym doświadczeniem i imponującym warsztatem dzielił się z innymi entuzjastami fotografii głównie za pośrednictwem pisanych przez siebie książek i podręczników. Stworzył słynną trylogię publikacji poświęconych technikom fotograficznym – The Camera (Aparat), The Negative (Negatyw) i The Print (Odbitka). Zasłynął również celnymi spostrzeżeniami, odnoszącymi się nie tylko do umiejętności twardych, ale również tych miękkich, związanych z estetyką obrazu i myśleniem o fotografii.

fot. Ansel Adams / Źródło: Wikimedia Commons

Ansel Adams sugerował, aby zawsze zadawać sobie pytanie, czy dany motyw jest poruszający na tyle, aby skłonić do pełnego doświadczania, refleksji i marzeń. Zwracał uwagę na to, aby wybierać te scenerie i chwile, które uruchamiają w fotografie wiele uczuć, pozwalając tym samym skupić się tylko na tych, naprawdę wartych uwagi. Fotograf ten nie podawał przy tym sztywnych reguł, które miałyby gwarantować stworzenie dobrych zdjęć. Wyznacznikiem są po prostu inne świetne fotografie. W odniesieniu do wiedzy, jaką powinien dysponować fotograf, akcentował świadomość, w jakim miejscu powinno się stanąć z aparatem. Wyrażał to bardzo romantycznymi słowami, mówiąc, że "czasami znajduje się w miejscach, gdzie Bóg jest gotowy, aby ktoś nacisnął migawkę".

Chociaż fotografie Ansela Adamsa słyną z perfekcji technicznej, to sam autor bardzo ciekawie wyrażał się na temat puryzmu fotograficznego, mawiając, że "nie ma niczego bardziej niepokojącego, niż ostry obraz rozmytej koncepcji". Ciekawa była również jego uwaga odnosząca się do ilości tworzonych fotografii (w szczególności w kontekście obecnej nadprodukcji obrazów). Uważał, że dwanaście dobrych zdjęć w ciągu roku, to bardzo dobry wynik. Podobnie jak Henri Cartier-Bresson postulował, że najważniejszy element obrazu znajduje się kilka centymetrów za nim.