Dzień otwarty z marką Canon w BEiKS

Firma BEiKS zaprasza na dzień otwarty z marką Canon. Będzie to okazja by przetestować sprzęt tej marki przed zakupem oraz poradzić się specjalisty z firmy Canon Pana Roberta Woźniaka.

Do testów udostępnione będą między innymi Canon XF400 / XF405 / XC15 / XA11 / XA15.

Data i miejsce

21 lutego 2018 r , salon w Warszawie przy ul. Bartyckiej 115 w godzinach 9.00-17.00

Canon XF405 i XF400

XF405 i XF400 są wyposażone w nowo opracowane obiektywy z 15-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik 35-mm taśmy filmowej: 25,5 mm – 382,5 mm), matrycę CMOS typu 1.0 oraz procesor Dual DIGIC DV 6. Dzięki temu pozwalają uzyskać wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 4K/50p w całym zakresie zoomu. Zapewniają także ciągłe nagrywanie w Full HD i 100fps, umożliwiając rejestrowanie materiału w zwolnionym tempie. Nowe kamery wyróżniają się przy tym lekką i kompaktową konstrukcją. Dzięki wbudowanym filtrom szarym (Neutral Density, ND), XF405 i XF400 mogą rejestrować zachwycające obrazy z małą głębią ostrości – nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Nagrywanie przechodzące i jednoczesne są możliwe dzięki podwójnym gniazdom kart SD, które pozwalają na zwiększenie czasu nagrywania i tworzenie natychmiastowej kopii zapasowej. XF405 i XF400 wyposażono w szeroki zakres opcji interfejsowych, w tym także HDMI, złącze audio XLR Professional, LAN i opcję zdalnego sterowania. Dodatkowo, model XF405 posiada także złącze 3G-SDI. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia transfer plików przez FTP i pozwala na sterowanie kamerami za pomocą urządzeń mobilnych z aplikacją Browser Remote.

XF405 i XF400 obsługują nagrywanie w formacie UHD/50P MP4 oraz XF-AVC* (150Mbps) oraz umożliwiają ciągłe rejestrowanie w zwolnionym tempie przy 100fps. Niski szum i wysoka czułość są efektem połączenia matrycy DIGIC typu 1.0 z podwójnym procesorem DIGIC DV 6 - gwarantuje to wysokiej jakości nagrania o wspaniałej wyrazistości i szczegółowości. Ponadto tryb Wideo Dynamic Range (DR) umożliwia nagrywanie z 800-procentowym szerokim zakresem dynamicznym, zapewniającym większą szczegółowość w średnich i wysokich tonach.

Aby zminimalizować aberrację chromatyczną i zapewnić przejrzystość obrazu, kamery XF405 i XF400 wykorzystują opracowany na nowo obiektyw 4K, matrycę CMOS typu 1.0 oraz elementy Super UD. Oba produkty posiadają ultraszeroki (25,5mm), 15-krotny zoom optyczny w 4K o dużym powiększeniu. Ponadto, w trybie Full HD dostępny jest zaawansowany 30-krotny zoom. Pięcioosiowy stabilizator obrazu (IS) gwarantuje stabilny obraz nawet podczas nagrywania w ruchu. Telekonwerter szerokokątny 0,8x oraz 1,5x zapewnia dodatkową elastyczność i zakres w obrazach 4K i Full HD.

Zastosowana w obu modelach technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia szybki i precyzyjny autofocus, który pokrywa ok. 80% kadru. Ekran dotykowy pozwala na dalszą kontrolę nad ostrością, a także zapewnia wygodną obsługę kamery. Użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji AF, takich jak Face Priority AF i Face Only AF, oraz Dual Pixel Focus Guide. Funkcja ta wspomaga manualną regulację ostrości podczas nagrywania poprzez wskazanie odpowiedniego punktu.

Canon XA15 i XA11

Modele XA15 i XA11 to kamery Full HD wyposażone w obiektywy z zoomem optycznym 20x 26.8mm-576mm, które umożliwiają rejestrowanie zróżnicowanych scen przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu. Obiektyw Hi-UD redukuje aberrację chromatyczną i odpowiada za wierne odwzorowanie kolorów. Matryca Canon HD CMOS oraz procesor DIGIC DV4 świetnie sprawdzają się przy słabym oświetleniu i zapewniają możliwość nagrywania znakomitych obrazów Full HD w 50P przy 35Mbps. Tryb Wide DR odpowiada za płynną kompresję obszarów o wysokiej jasności dla osiągnięcia 600% DR. Umożliwia to nagrywanie z płynną gradacją kolorów i stłumioną nadmierną ekspozycją. Ma to zastosowanie wszędzie tam, gdzie różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami mogą powodować nadmierną ekspozycję. Funkcja Slow/Fast motion umożliwia użytkownikowi wybranie prędkości rejestrowania od 0,4x do maksymalnie 1200x.

Obie kamery mogą nagrywać w formatach AVCHD i MP4, przy wielu szybkościach transmisji, jednocześnie na dwie karty SD. XA15 i XA11 oferują różnorodne złącza, w tym HDMI, profesjonalne złącza audio XLR, wyjście słuchawkowe i opcjonalną obsługę GPS. XA15 posiada także wyjście SDI. Dzięki połączeniu kompaktowych i lekkich korpusów, modele XA11 i X15 są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie szybkość i mobilność pracy mają kluczowe znaczenie. Tryb dynamiczny zapewnia 5-osiową stabilizację obrazu – oś podłużna, przejście poziome, przejście pionowe, z góry na dół oraz z lewej na prawo – aby zagwarantować płynne nagrywanie w każdej sytuacji.

* XF-AVC będzie obsługiwane po aktualizacji oprogramowania, która planowana jest w pierwszym kwartale 2018.