Dziwne zdjęcia portretowe z epoki carskiej Rosji

W Rosji, w epoce carskiej, zapanowała moda na wykonywanie sobie portretów w sztucznych łódkach, samolotach czy samochodach - Dzięki temu powstały ciekawe, choć nieco dziwne zdjęcia portretowe, mające w sobie zarówno wiele intrygujących, jak i zabawnych elementów.



Dziwne zdjęcia w sztucznych pojazdach wykonywało się wykorzystując do tego drewniane konstrukcje i płócienne tła. W tak budowanej scenerii modele i modelki odgrywali sceny, nie tylko udając, iż wiosłują czy prowadzą samochód bądź pilotują samolot, ale również wznoszą na pokładzie toast, ratują wypadających członków załogi czy grają na instrumentach. Zazwyczaj jednak przyjmowali bardzo poważne miny, co wyglądało jeszcze bardziej groteskowo.

