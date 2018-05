Czytaj e-booki na majówce i zachwyć swoimi zdjęciami

Majówka to czas, w którym prawie każdy fotograf wzbogaca się o dziesiątki nowych fotografii. Nie zawsze są takie, jakich oczekiwaliście. Co zrobić, aby poznać nowe, fascynujące sposoby tworzenia niepowtarzalnych fotografii? Sięgnąć po fotograficznego e-booka. Największą zaletą zgłębiania tajników fotografii z e-booków jest możliwość sięgnięcia po nie w dowolnej chwili i miejscu. Nie musisz czekać na przesyłkę otrzymujesz dostęp do swojego osobistego panelu on-line skąd możesz pobrać wszystkie materiały gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Przez najbliższe dni, tylko do 6 maja 2018 r. dostępnych będzie kilka e-kursów w formule błyskawicznej - po wypełnieniu formularza i opłaceniu e-kursu otrzymasz dostęp do wszystkich lekcji w postaci e-booków, które możesz pobrać w każdej chwili ze swojego osobistego panelu. E-kursy, które znajdziesz na liście dostarczą Ci pomysłów i technik pozwalających wykonać zdjęcie, o których marzysz. Znajdziesz też inspirację - nie fotografowałeś w nocy? Jesteś w czarującym mieście? Pomożemy Ci zacząć. A gdy po całym dniu fotografowania przeglądając zdjęcia zobaczysz, że coś nie gra będziesz mógł sięgnąć po listę fotograficznych błędów i uniknąć go następnego dnia. Wybierz e-kurs dla siebie i zabierz go na majówkę. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji