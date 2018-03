E-marketing dla twórców - relacja redakcji SwiatObrazu.pl

Jak odnieść sukces finansowy będąc fotografem czy filmowcem? Nie ma w księgarniach i w Internecie zbyt wielu poradników o tak wąskiej tematyce. O wiele łatwiej jest o podręczniki omawiające ogólnie zagadnienie prowadzenia firmy. Wśród nich znajdziemy książki mniej i bardziej kompletne, mają one jednak wspólny mianownik - stwierdzenie, powtarzające się do znudzenia: aby być konkurencyjnym, musimy ciągle się kształcić i rozwijać.



Zdając sobie z tego sprawę my również staramy się szkolić, do czego mieliśmy ostatnio okazję uczestnicząc w zajęciach z e-marketingu i mediów społecznościowych, prowadzonych przez Marcina Kozioła, założyciela Hoppa! Akademia E-marketingu.



Czy było warto spędzić te dwa dni z Marcinem? Zapraszamy do lektury relacji ze szkolenia.

Dzień I: Wszystko jest w Internecie?

Potencjalne możliwości narzędzi e-marketingowych i wielość sposobów promocji własnej twórczości prezentowanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych są przytłaczające. Ale kiedy sięgamy po branżowe czasopisma i zaglądamy na specjalistyczne witryny trudno zorientować się na początku o co chodzi. Natłok angielskich zwrotów używanych przez autorów nie sprzyja zrozumieniu tekstu i nie przynosi konkretnych rozwiązań. Marcin Kozioł, prowadzący szkolenie "Marketing internetowy - po prostu praktycznie" zapewne zdaje sobie z tego sprawę i podszedł do tematu zgodnie tytułem szkolenia - koncentrując się na konkretnych i sprawdzonych rozwiązaniach.

Efektywność trzeba mierzyć Fotograf, czy filmowiec rozpoczynający działalność gospodarczą musi nie tylko dokładnie zaplanować swoje działania, wyznaczyć cele, ale musi zdobyć umiejętność monitorowania i badania ich efektowności. Poznaliśmy na przykładach narzędzia i metody, które mogliśmy od razu wykorzystać. Zdobyliśmy również praktyczną wiedzę jak najlepiej przedstawić swoją ofertę, pozyskać nowych klientów, czy popularyzować swoją twórczość w sposób spójny i przyszłościowy. W promowaniu działalności w Internecie jest wiele pułapek - można stracić zarówno wiele czasu, jak i pieniędzy nie wiedząc na co zwrócić uwagę. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się, jak reklamować swoje usługi wyłącznie interesującej nas grupie docelowej i optymalizować jej koszty.

Dzień II: Facebook - szkolenia mogą pomóc

Drugi dzień rozpoczęliśmy od kawy i Facebooka. Wydaje się, że nie ma nic prostszego - do momentu, w którym nie zaczniemy od popularnego fejsa oczekiwać jakiegoś konkretnego rezultatu. Dlaczego moje posty nie są widoczne? Dlaczego moi znajomi pytają mnie o brak aktywności, mimo, że przecież codziennie umieszczam nowe treści? Co zrobić, aby lepiej radzić sobie z blokadami i filtrami, które są coraz bardziej zauważalne i które - jak mówią administratorzy - mają za zadanie promować jakość? Jak rozgryźć algorytmy wykluczające? Omówienie kilku sytuacji na konkretnych przykładach pozwoliło nam lepiej zrozumieć, że nie wystarczy na Facebooku być - trzeba mieć coś do zaproponowania i wiedzieć, jak tę propozycję pokazać nie tylko nam, ale również algorytmom.

Synergia - jaka synergia?

Nie istnieje dylemat - Facebook czy Instagram. Pytanie, na które musimy odpowiedzieć brzmi: co i jak na Facebooku oraz co i jak na Instagramie, żeby było to spójne, komplementarne i skuteczne. Kilka statystyk, wykresów i informacje - jak mierzyć skuteczność działań, jak sprawdzić, czy osiągamy efekt czy musimy modyfikować koncepcję, jak sprawić, żeby połączyć działania nieodpłatne z komercyjnymi - i wreszcie - jak nie wydawać pieniędzy bez potrzeby na narzędzia i działania, które możemy mieć za darmo. Po raz kolejny zauważamy warsztatowy charakter szkolenia z e-marketingu . Koncentracja na narzędziach sprawdzonych w praktyce, intuicyjnych i nie wymagających żadnej wiedzy z zakresu programowania była bardzo cenna, tym bardziej, że poznaliśmy wiele usług bezpłatnych.

Prowadzący warsztaty - Marcin Kozioł, posiada 20-letnie doświadczenie, zdobyte m.in. w koncernach wydawniczych Bauer, Gruner+Jahr, National Geographic i Zwierciadło. Znakomity trener, otwarty i bezpośredni. Kluczowe jednak było praktyczne podejście, konkretne przykłady i rozwiązania. Żaden problem przedstawiony przez Uczestników nie pozostał bez rozstrzygnięcia. Co ciekawe Marcin Kozioł to nie tylko ekspert w zakresie e-marketingu, marketingu mobilnego, mediów i reklamy, ale również autor książek dla dzieci. Jego książka "Skrzynia Władcy Piorunów" jest lekturą uzupełniającą dla klas 4-6 szkoły podstawowej, to jeden z niewielu żyjących autorów szkolnych lektur. Poza salą wykładową można spotkać go także wtedy, kiedy prowadzi spotkania autorskie dla dzieci. I pewnie właśnie to doświadczenie w komunikacji z nieco młodszymi odbiorcami pozwala mu na skuteczne trafianie również do tych starszych.

Najbliższe "Szkolenie marketing internetowy po prostu praktycznie" odbędzie się 17-18 kwietnia 2018 w Warszawie.

Uwaga!

Mamy dla Czytelników SwiatObrazu.pl atrakcyjne rabaty.

Przy zakupie jednego dnia szkoleniowego na hasło Świat Obrazu otrzymasz rabat 251 zł (cena po rabacie 599 zł + VAT). A przy zakupie pakietu dwóch dni szkoleń, na hasło Świat obrazu cena niższa aż o 701 zł (dwa dni w cenie 999 zł + VAT).