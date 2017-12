E-szkoła aktu ze statywem Manfrotto PIXI EVO. Dziś pierwsza lekcja e-kursu

Nowa edycja e-kursu rozpoczyna się 13 grudnia 2017 r.

W e-kursie bierzesz udział wtedy, gdy chcesz i jest to dla Ciebie wygodne. Miejsce również nie gra roli – wystarczy, że możecie odebrać w nim pocztę elektroniczną lub otworzyć dostarczony Wam po zakończeniu e-kursu e-book w formacie PDF. Materiały szkoleniowe napisane są prostym i zrozumiałym językiem, ilustrowane wieloma przykładami i fotografiami. Sam regulujesz tempo kształcenia. Jeśli jedziesz na urlop lub masz więcej obowiązków rodzinnych i zawodowych - możesz wrócić do kursu w każdym momencie. Lekcje wysyłamy raz w tygodniu, ale to Ty zawsze decydujesz, kiedy z nich skorzystasz.

Na koniec otrzymasz certyfikat SwiatObrazu.pl, poświadczający ukończenie kursu.

Otrzymujesz Manfrotto PIXI EVO

Manfrotto PIXI EVO to ewolucja statywu PIXI mini. Zaprojektowany jako lekkie i przenośne rozwiązanie wspierające fotografów używających lustrzanek cyfrowych oraz kompaktowych aparatów systemowych z obiektywami typu zoom. Nowy PIXI EVO to również świetne narzędzie dla osób używających małych kamer sportowych oraz GoPro®. Statyw wzbogacony został o funkcje zapewniające komfort obsługi, solidność i szerszy zakres ustawień pomagających w kadrowaniu. Statyw PIXI EVO posiada 2 różne kąty rozstawu nóg wraz z możliwością ich rozsunięcia, co umożliwia wykonanie zdjęć z pozycji podłoża. Kolejną innowacją 2-sekcyjnych nóg jest możliwość ustawienia rozsunięcia w 5 dogodnych położeniach. Można teraz wykonywać zdjęcia przy słabym oświetleniu, zdjęcia krajobrazowe i architektury z maksymalną gwarancją stabilności. Ze statywem PIXI EVO fotografowie mogą dowolnie realizować i szukać inspiracji odnajdując alternatywny punkt widzenia, również w ustawieniu aparatu w pozycji portretowej, co umożliwia przechylenie głowicy o 90°, aby uchwycić niesamowite ujęcia zachowując stabilność i dokładność przy fotografowaniu. Statyw PIXI EVO dedykowany jest dla amatorskich lustrzanek cyfrowych o masie korpusu do 750 g i obiektywie w zakresie 18-200 mm lub kompaktowych aparatów systemowych i kamer sportowych oraz GoPro®. Maksymalny udźwig statywu PIXI EVO to 2,5 kg. Konstrukcja statywu wykonanego z wytrzymałego kompozytu Adapto i aluminium sprawiła, że jest on bardzo lekki i wygodny w transportowaniu bez konieczności dźwigania zbędnych kilogramów.