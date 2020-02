E-szkoła portretu - każda okazja jest dobra, aby uchwycić prawdziwe oblicze drugiego człowieka

Gdy tylko fotografii udało się przeskoczyć trudności techniczne związane z bardzo długimi czasami naświetlaniami i skrócić je do znośnego minimum, to natychmiastowo głównym tematem zdjęć stali się ludzie. Nic dziwnego portret fotograficzny to spełnienie marzeń chyba każdego - pozwala pozostać nieśmiertelnym i przeskakiwać obliczom ludzi przez kolejne pokolenia. Mało który z XIX-wiecznych prekursorów fotografii wyobrażał sobie, że kiedyś narzędzie portretowe każdy będzie nosił w kieszeni. Oczywiście mowa o smartfonach i nowej lekcji e-szkoły portretu, która pomoże Ci zrobić użytek z tego niepozornego aparatu.



Fotografia portretowa a fotografia mobilna Jeszcze jakiś czas temu fotografia mobilna była traktowana po macoszemu, a zdjęcia wykonywane smartfonami zawsze miały jakieś "ale". Chociaż i dziś urządzeniom mobilnym nie udaje się w pełni dogonić profesjonalnych aparatów, to jednak dystans skrócił się na tyle, że każdy ambitny portrecista może zrobić z nich użytek. W nowej lekcji e-szkoły portretu poświęconej wykonywaniu zdjęć ludzi smartfonem właśnie to będzie jej celem - przekazać użyteczne techniki, które pozwolą wykorzystać pełnię potencjału urządzenia mobilnego. Smartfon to obecnie najpopularniejszy typ aparatów fotograficznych - warto więc wykorzystać go w portrecie. Nie da się ukryć, że gdy jest mowa o portrecie wykonywanym smartfonem, od razu na myśl przychodzą selfie. Jak okaże się w toku lekcji poświęconej portretowaniu za pomocą smartfonów, takie sprowadzanie urządzeń mobilnych jedynie do tego typu zdjęć jest sporym błędem. Urządzenie mobilne masz niemal stale w kieszeni lub torebce, a przecież nie od dziś wiadomo, że "najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie". Czemu by więc nie wykorzystać go w sytuacji, gdy przypadkowo (lub nawet zaplanowanie) nadarzy się okazja, do uwiecznienia oblicza drugiego człowieka? E-szkoła portretu - jak wykorzystać smartfon podczas fotografowania ludzi? E-szkoła portretu kompleksowo porusza zagadnienia związane z portretowaniem ludzi. Nie inaczej jest w przypadku portretów w fotografii mobilnej. Poza omówieniem w niej czemu warto traktować poważnie możliwości, jakie daje urządzenie mobilne portreciście, zostanie w niej poświęcone także sporo miejsca aktualnym trendom. Te zagadnienia umożliwią bardziej świadome korzystanie ze smartfona, nawet jeśli wymagają poruszenie kontrowersyjnych kwestii, takich jak ww. selfie. Chociaż najpopularniejszym sposobem wykorzystania smartfonów w fotografii portretowej jest wykonywanie autoportretów, to błędem jest postrzeganie ich jedynie przez ten pryzmat. Omawiając portretowanie przy pomocy urządzeń mobilnych nie można zapomnieć o nowinkach technologicznych. Smartfony jak mało które aparaty robią dynamiczne postępy i wraz z premierą kolejnego flagowego modelu dokonuje się znaczący postęp. Warto zrobić pożytek z tych możliwości, do których należą tryb portretowy, symulowanie głębi ostrości czy technologie sztucznej inteligencji. Oczywiście nie ma tu mowy o przesadnym hurra optymizmie - wszak technologie to nie tylko szanse, ale i zagrożenia. Na omówienie takich ewentualnych pułapek także znajdzie się miejsce w lekcji. Znaczenie smartfona dla portretowania docenili czołowi producenci. Np. Apple już od jakiegoś czasu rozwija tryb portretowy dostępny w iPhone'ach, który umożliwia m.in. symulację różnorodnego typu oświetlenia. Nie musisz mieć najnowszego modelu smartfona, aby zrobić pożytek z lekcji e-szkoły portretu poświęconej portretowaniu w fotografii mobilnej. Poza rozdziałem poświęconym najnowszym technologiom będzie ona skupiała się raczej na uniwersalnych zagadnieniach, które wynikają ze specyfiki ogólnie używania smartfonów niezależnie od posiadanego modelu. Będą to m.in. zagadnienia takie jak np. kwestia stosowania w smartfonach krótkich ogniskowych, kadrowania na ekranie, korzystania z aparatów smartfonów w przestrzeniach publicznych, budowanie relacji z modelem w przypadku korzystania ze smartfonów czy możliwości wykorzystania różnorodnych akcesoriów fotograficznych dedykowanych do urządzeń mobilnych. Zaczynamy nową edycję e-szkoły portretu! Uwaga: do 20 lutego 2020 r. obowiązuje niższa cena! Tylko 139 zł! Cena regularna to 199 zł Nowa edycja rozpoczyna się 26 lutego 2020 r. Udział może wziąć tylko pierwsze 50 osób. Zostało: 21 miejsc

Autor: Mikołaj Konkiewicz