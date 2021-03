Strzelaj z aparatu - nie z broni: program dla młodzieży

Fundacja Don’t Shoot Guns, Shoot Cameras (DSGSC) realizuje program, który ma na celu powstrzymanie młodzieży przed przystępowaniem do gangów i zahamowanie fali agresji oraz przemocy - Program ten realizowany jest w bardzo ciekawy sposób: poprzez wykonywanie zdjęć. Hasłem przewodnim jest „strzelaj zdjęcia zamiast z broni”.



Program został zainicjowany w Waszyngtonie przez komika i filmowca Rodneya Reda Granta. Wykorzystał on swoje 20-letnie doświadczenie w branży rozrywkowej, przygotowując dwutygodniowy obóz, podczas którego młodzież pracuje twórczo. "Naszą misją jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych wśród młodzieży z Waszyngtonu" - wyjaśnia Rodney Grant, dodając, iż realizowane to jest "poprzez wprowadzanie w podstawy fotografowania i kręcenia filmów, dając tym samym kreatywny sposób wyrażania siebie i możliwość pozytywnego wpływania na własne społeczności".

