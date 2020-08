Pierwsze w historii zdjęcie dwóch planet okrążających inną gwiazdę

W ostatnim czasie astrofotografia zajmuje sporo miejsca na naszych łamach i nie ma w tym cic dziwnego - wszak w ostatnim czasie naprawdę sporo dzieje się w tej dziedzinie fotografii - Nie inaczej jest w tym przypadku, gdyż astronomowie pracujący za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu Obserwatorium Południowego (ESO VLT) uchwycili pierwsze w historii zdjęcie dwóch gigantycznych egzoplanet krążących wokół innej gwiazdy.



Dwie egzoplanety krążące wokół młodej gwiazdy

Bezpośrednie obserwacje egzoplanet są niezwykle rzadkie, ale jednocześnie bardzo ważne dla poszukiwań podobnej do Ziemi planety. Tym bardziej na uwagę zasługuje najnowsze dokonanie astronomów, którym udało się uchwycić jednocześnie dwie planety krążące wokół odległej gwiazdy. Co więcej gwiazdy podobnej do Słońca - tyle że na wcześniejszym etapie ewolucji gwiazdowej.