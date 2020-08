Poznaj najlepszy sprzęt fotograficzny według plebiscytu EISA 2020-2021

Jak co roku EISA ogłosiła wyniki plebiscytu, który wyłania najlepszy sprzęt fotograficzny. Wyniki te warto śledzić nie tylko ze względu na możliwość podjęcia lepszej decyzji przy zakupie nowych aparatów, obiektywów, ekranów itp., ale również dlatego, iż dostarczają ciekawych informacji na temat ogólnej kondycji branży fotograficznej. Bardzo wymowne jest nie tylko to, kto otrzymał nagrody (przede wszystkim Sony, Nikon, Canon i FujiFilm), ale równie kogo zabrakło. Jak przed rokiem wielkim przegranym plebiscytu jest Olympus.



Jeżeli przyjrzeć się wynikom plebiscytu EISA 2020 nie ma raczej wielkiego zaskoczenia. W szczególności jeśli zestawi się je np. z doniesieniami na temat sprzedaży działu foto Olympusa. W porównaniu z poprzednim rokiem nieco "odkuły" się lustrzanki. Nie ma co się dziwić, gdyż minione 12 miesięcy było czasem kilku bardzo głośnych premier - chociażby Nikon D780, Nikon D6 czy Canon EOS-1D X Mark III. W szczególności poprzez wyróżnienie Nikon D780 tytułem najlepszego aparatu pełnoklatkowego lustrzanki odgryzły się bezlusterkowcom.

Aparatem roku został FujiFilm X-T4, natomiast za najlepszy obiektyw uznano Canona RF 70-200MM F2.8L IS USM. Tytuł najlepszego profesjonalnego aparatu fotograficznego trafił do Canona EOS-1D X Mark III, co jednak przy cenie tego modelu przekraczającej 30 000 złotych nie powinno być traktowane jako wielki sukces producenta, lecz raczej jako postawienie kropki nad i.

FujiFilm X-T4

Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Canon EOS-1D X Mark III

W odniesieniu do tegorocznej edycji można by ponarzekać na temat liczby kategorii. Co prawda pojawiła się ciekawa kategoria aparat dla vlogerów, ale poza wyróżnianiem aparatów i obiektywów, EISA zajęła się jedynie nagrodzeniem drona, oprogramowania i monitora. Ciekawie byłoby poznać także najlepsze akcesoria czy sprzęt studyjny. Być może takie wyróżnienia przyniosą kolejne edycje, a tymczasem poniżej znajdziesz najlepszy sprzęt fotograficzny według EISA 2020-2021.

EISA 2020-2021 - najlepszy sprzęt fotograficzny

Aparat roku:

FujiFilm X-T4