EIZO FlexScan EV2785 – bezramkowy monitor 4K

Dobrze znany wszystkim fotografom producent wyświetlaczy LCD zaprezentował nowy uniwersalny model monitora oznaczony symbolem EV2785. Jest to 27-calowy, bezramkowy wyświetlacz oferujący rozdzielczość 4K UHD, interfejs USB typu C, wbudowane głośniki oraz liczne funkcje dodatkowe ułatwiające pracę zarówno w systemie jedno-, jak i wieloekranowym.

Wprawdzie seria monitorów EIZO FlexScan nie cieszy się wśród fotografów i filmowców tak dużą popularnością jak choćby modele z linii ColorEdge, to jednak dla wielu osób zajmujących się obróbką obrazu cyfrowego przy okazji prowadzenia innej działalności jest to całkiem dobra propozycja. Najnowszy model z tej serii, EIZO FlexScan EV2785, może zainteresować wszystkich, którym zależy na obecności w monitorze jak najnowocześniejszych technologii i dodatkowych funkcji, a zwłaszcza tych, dla których ważna jest duża rozdzielczość obrazu przy niewielkich gabarytach całego urządzenia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem