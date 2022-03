Światowy niedobór czipów - do kiedy?

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opublikował raport dotyczący łańcucha dostaw półprzewodników, w którym przewiduje się, że światowy niedobór chipów będzie trwał do końca 2022 roku, a być może nawet do 2023 roku - Oznacza to, że fotografowie prawdopodobnie będą nadal musieli czekać na dostawy nowych aparatów przez wiele najbliższych miesięcy.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Przerwy w dostawach potrwają znacznie dłużej Według przedstawionego raportu sekretarz departamentu Gina Raimondo stwierdza, że obecnie nawet nie jesteśmy blisko wyjścia z kryzysu. Co więcej raport powstawał przed atakiem Rosji na Ukrainę, stąd sytuacji z pewnością tylko się skomplikuje. Problem z dostawami półprzewodników dotknie firmy zajmujące się produkcją nie tylko elektroniki, ale również przykładowo samochodów.