Ekstremalna sesja ciążowa pszczelarki

Nieraz już pisaliśmy o wciąż rosnącej popularności sesji ciążowych, prezentowaliśmy zarówno klasyczne ujęcia portretowe, jak i te bardziej odważne. Jednak pomysł Emily Mueller, 33-letniej pszczelarki, uważamy za jeden z najbardziej oryginalnych. Poza ciężarną na fotografiach zobaczymy także dwadzieścia tysięcy pszczół, które zdobią jej brzuch.

Aby pszczoły mogły bezpiecznie osiąść na brzuchu Emily, królowa ula została umieszczona w małej klatce, którą bohaterka zdjęć trzymała w dłoni, tuż przy piersiach. To wystarczyło, by pozostałe pszczoły zgromadziły się na ciele kobiety, co zdołała uchwycić fotografka Kendrah Damis.