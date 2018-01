Ekstremalne mrozy w Ameryce Północnej zamieniły wodospad Niagara w bajkową scenerię

W wyniku potężnych mrozów, które nawiedziły północną i środkową część Stanów Zjednoczonych, doszło do niecodziennego zjawiska, jakim jest zamarznięcie części wodospadu Niagara. Temperatura znacznie niższa od zera spowodowała, że wodospad znajdujący się na granicy USA i Kanady stał się baśniową, malowniczą scenerią. Oczywiście sytuacja ta przyciągnęła wielu fotografów.

Chociaż temperatury w Ameryce Północnej osiągają nawet -20°C, to nie spowodowały pełnego zatrzymania ściany wody. Nurt utrzymuje się nadal, a w każdej sekundzie przez Niagarę przepływa około 3100 ton wody. Niemniej utworzyły się na nim fascynujące formacje, takie jak np. ogromne lodowe sople. To może być znakomita sceneria sesji ślubnej – jeśli tylko para młoda (i fotograf) będą w stanie uśmiechać się do zdjęć w tym mrozie.